All About ニュース編集部は4月28日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「吉沢亮出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「吉沢亮の主演作で好きな作品」ランキングを紹介します。【5位までのランキング結果を見る】2位：『大河ドラマ 青天を衝け』（渋沢栄一）／50票2位に選ばれたのは、NHK大河ドラマ『青天を衝け』です。2021年に放送されたこの作品は、記念すべき第60作目のNHK大河ドラマ。幕末