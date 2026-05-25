中国物流購買連合会は5月25日、第1四半期のコールドチェーン物流データを発表しました。マクロ経済が着実に回復し、物流全体の改善傾向を背景に、大型連休に伴う消費の繁忙期、消費促進政策および飲食市場の着実な回復などの要素が重なり、第1四半期のコールドチェーン物流は安定した推移を維持しました。第1四半期の食品コールドチェーン物流業務の総需要量は8670万トンで、前年同期比4．46％増となり、伸び率は前年同期比0．16ポ