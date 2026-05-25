河北省石家荘市は数年前から、都市再開発のチャンスを捉え、ナイトタイムエコノミーの発展に持続的に取り組み、商業・貿易、文化・観光、スポーツなど質の高い資源を統合し、ナイトタイムの消費シーンを豊かにし続け、消費のクオリティーをアップグレードしてきた。新華網が伝えた。「石家荘の夜を輝かせる」をテーマとするユニークなイベントを実施することで、飲食・ショッピング・観光・娯楽・文化・スポーツを一体としたナイト