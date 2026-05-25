5月25日午前5時13分、55432次高速総合検測列車が商丘駅（河北省商丘市）を出発しました。これにより、北京と香港を結ぶ京港高速鉄道の雄安-商丘区間の全線連結試験作業が正式に始まり、路線の今後の試験運行や開通・運営などに備えます。 試験期間中、鉄道部門は全線の軌道や電力供給、接触網、通信などの各システムに対して全面的な総合検証を行います。 同区間の開通・運営後、商丘駅で東西を結ぶ徐州-蘭州高速鉄道と十字交差を