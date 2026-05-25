老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1961年（昭和36年）8月生まれの男性が、特別支給の老齢厚生年金を受け取れるのかについて解説します。Q：1961年8月生まれの男性です。65歳までにもらえる特別支給