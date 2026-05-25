あさのあつこの作家デビュー35周年を記念した「キャラクター人気投票」が開催される。投票期間は2026年5月22日から7月31日23時59分までとなっている。 【写真】あさのあつこ『バッテリー』シリーズを振り返り あさのあつこは『バッテリー』『NO.6』など、数々の作品を発表してきた小説家。本企画では、2026年5月までに刊行されたあさのあつこの全作品に登場するキャラクターが投票対象