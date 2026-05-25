佐伯ポインティによる書籍『嫌われおじさん 愛されおじさん』（亜紀書房）が5月22日に刊行された。 【写真】『嫌われおじさん 愛されおじさん』目次 本書は、おじさんへの風当たりが強い世間の風潮に対し、「どのように振る舞えば受け入れられるか」を考えるためのハウツー本として企画された一冊。SNSフォロワー180万人超の発信者である著者の元に集まった具体的な体験談をもとに、嫌われるおじさんと愛される