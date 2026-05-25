Da-iCEの花村想太が、ソロ名義 SOTA HANAMURAとしてリリースするプレデビューアルバム『ASCEEENSION』よりBlu-ray Disc収録のドキュメンタリーのダイジェスト映像を公開した。 （関連：【映像あり】SOTA HANAMURA、プレデビューアルバム『ASCEEENSION』よりドキュメンタリーダイジェスト映像公開） 今回Da-iCE公式YouTubeチャンネルで公開された映像では、楽曲制作に懸ける想いやソロ活動へ向