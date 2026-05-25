「ジェラート ピケ」より誕生したカフェブランド「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は、5月29日（金）〜7月1日（水）の期間、海の生き物たちをイメージした期間限定フェア「SEA ANIMALS」を、全国の店舗で開催する。【写真】せいうちやラッコもかわいい！展開メニュー一覧■ひんやりスイーツ＆ドリンク今回開催される「SEA ANIMALS」は、昨年大好評だった「もちもちあざらしクレープ」をはじめ、せいうちやラ