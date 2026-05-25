神社の石段を客席にしたコンサートが、このほど富岡市で開かれました。 国の重要文化財に指定されている富岡市の一之宮貫前神社。 コンサートの客席は境内にある石段です。 出演者は地元のアーティストが中心で、ウクレレやハーモニカ、オカリナなどの演奏が行われました。 演奏１０回目の開催となった今回は、特別ゲストとして前橋市出身のシンガーソングライター羽田りささんも招か