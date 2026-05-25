自然の癒やし効果を全身で感じられるイベントが渋川市で開かれました。 このイベントは、森の中の散策を通して、ストレスの軽減を体感してもらおうと開かれたものです。 赤城自然園は、科学的に癒やし効果のある自然環境が整っているとして民間団体による「森林セラピー基地」に認定されています。 ２５日は、森林セラピーの専門知識を持つ赤城自然園のスタッフ２人が、県内外から参加した１２人と一緒に約２時