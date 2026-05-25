伊勢崎市の小中学生に夢や希望を持ってもらおうと、各分野で活躍する市にゆかりのある人たちが特別授業を行う「教育アンバサダー」の委嘱式が２５日に行われました。 伊勢崎市教育委員会は、市の出身者などを「いせさき教育アンバサダー」に委嘱し、市内の学校で講演や特別授業を行ってもらう取り組みを２０１７年度から続けています。 今年度は１４人が選ばれ、市役所で行われた委嘱式では、上毛新聞社の元取締役