前橋市役所 前橋市は、社会保障関係費の増加などで、市の貯金にあたる財政調整基金が２０２９年度末になくなる見通しを示しました。 財政調整基金は、年度によって生じる財源の不均衡を調整するため、余裕がある年度に積み立てておくもので、自治体の貯金のことです。 前橋市は今年度末の財政調整基金の残高について、約８６億７千万円と見込んでいます。 今後、社会保障関係費の増加や中心市街地の再開発事業、国民