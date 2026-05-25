長崎港ターミナルビルで故障していた旅客用のボーディングブリッジが復旧し25日夜の便から利用が再開されました。 長崎港湾漁港事務所によりますと、長崎港ターミナルビルのボーディングブリッジは22日夜、フェリーが到着した後、タラップを収納する際に電源が落ちて動かなくなりました。 この影響で長崎と五島を結ぶフェリーでは乗客の乗り降りができなくなり、臨時で車両用の乗降口から