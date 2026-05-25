【ニューデリー＝青木佐知子】在パキスタン日本大使館は２５日、パキスタン北部スカルドゥの山岳地帯でトレッキングをしていた日本人男性が死亡したと明らかにした。地元メディアによると、男性は６０歳代で、地元当局は滑落死とみている。今月１６日に出かけた後、行方不明となっていた。地元当局などによると、男性は標高３７００メートル級の景勝地「マスルールロック」に向かったが、１６日夜になっても宿泊先に戻らず、関