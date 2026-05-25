日本共産党の小池晃書記局長は２５日、国会内で会見。高市早苗首相が中東情勢に対応するため編成する２０２６年度補正予算案の規模を３兆円強とする意向を示したことに言及した。補正予算案は猛暑で冷房の使用が増える時期（７〜９月）の電気・ガス代補助に向けて、今年度当初予算の予備費から５０００億円を支出。電気・ガス代補助は２６日に閣議決定し、１世帯あたり３か月で５０００円程度の負担引き下げになる見通しだとい