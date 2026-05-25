２４日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演した、モデルでタレントの吉川ひなの（４６）が話題になっている。７年ぶりにテレビ復帰した理由を番組内で語った吉川。インスタグラムで「きゃーん！みんなオンエアを見てくれて、たくさんのメッセージをありがとう久しぶりの番組収録は、緊張するかと思いきや、感動したスタッフの方たちが沖縄まで来てくれて、子どもたちにもインタビューをして