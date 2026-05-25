２７日（水）警報級大雨のおそれ 低気圧が対馬海峡を進みます。低気圧から延びる前線が九州を通過し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで、大気の状態は非常に不安定になるでしょう。 【大雨警報発表】の可能性は？ 雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は「大雨警報」発表の可能性があります。大分県を除いて【警報級の可能性（中）】となっています。 雨シミュレーション２６