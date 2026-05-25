日置市の住宅街で今月、サルの目撃情報が相次いでいます。猫を襲ったり人に向かってきたりするケースもあり、住民が警戒を続けています。 大きなサルが、住宅の縁側で人目を気にせず、毛づくろいをしています。夜には、住宅の屋根にのぼり、座っている姿も見えます。 日置市によりますと、サルが確認されたのは、日置市の吹上町永吉と日吉町吉利で、住宅や田畑が広がる地域です。近くには学校や保育園もあります。 目撃