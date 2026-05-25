本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模 5/25（月） EUR/USD 1.1550（7.60億ユーロ） 1.1600（11億ユーロ） 1.1635（14億ユーロ） 1.1645（7.67億ユーロ） 1.1650（8.51億ユーロ） 1.1700（9.24億ユーロ） 1.1715（6.42億ユーロ） 1.1720（5.22億ユーロ） 1.1725（6.62億ユーロ） 1.1750（9.84億ユーロ） USD/JPY 156.73（6.00億ドル） 15