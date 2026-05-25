『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「韓国のスタバで“不買運動”弾圧事件想起……大統領も批判」についてお伝えします。◇◇◇韓国南部・光州。コーヒーチェーン「スターバックス」のロゴを覆う、拒絶のバツ印――。マグカップやタンブラーが次々に壊されていきます。ことの発端は、韓国のスターバックスが発売した大容量が売りの「タンク」タンブラー。「タンクデー」というキャンペーンを5月18日に始めたこ