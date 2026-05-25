令和ロマンの高比良くるまが２５日、都内で開幕したアジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」（６月１０日まで）のレッドカーペットセレモニーとオープニングセレモニーに登場した。くるまは初監督作品「ＢＲＥＡＫＳＨＯＴ」を引っ提げ、主演したサルゴリラの児玉智洋や森川葵、相方の松井ケムリらとレッドカーペットに登場。「いやホントに楽しみですねえ！」と地声を張り上げ、「