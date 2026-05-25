阪神のドラフト１位・立石正広（創価大）が１９日・中日戦でのデビューから圧巻の活躍を見せている。全５試合で安打を記録し、２２打数９安打で打率・４０９、１本塁打、５打点。チームも立石が合流してから負けなしの５連勝だ。立石にとっては初対戦の投手ばかりだが、なぜ結果を残せるのだろうか。通算２０６４安打を放ったデイリースポーツ評論家・藤田平氏は「こんなにいいバッターとは思わなかったね。ここ最近の球界で