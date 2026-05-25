タレント上沼恵美子（71）が、24日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演し、旅行での恐怖体験を語った。番組では、芸能ニュースをピックアップ。ネットフリックスのドラマ「九条の大罪」がヒット中の俳優・柳楽優弥が、10代のころにお化けについて聞かれ、「僕、見えるんですよ」と話したエピソードが紹介された。すると、上沼は「私は見えないけど、気配は見えるのよ。ちゃんと形はないよ？気