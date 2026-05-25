新井恵理那アナウンサー（３６）が運転免許証を公開し、話題になっている。「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました！！やったーっっっ」と記してＳＮＳに画像をアップした。「実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、免許は持っていないというチグハグな状態で…（家族が運転して使っていました。笑）」と記し、母親を乗せて初運転したことを伝えている。顔写真は、ストライプの私服姿で見事