報道陣の取材に応じる高市首相＝25日午後、首相官邸高市早苗首相は25日、報道陣の取材に応じ、中東情勢悪化の長期化で不足懸念が出ている石油に関し「年度を越えて来年春まで安定供給を確保できる」と述べた。中東以外からの代替調達が進んだと説明した。企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調した。夏本番が近づき、エネルギー需要は増加が見込まれるが「現時点では経済活動にブレーキをかけるような形で（