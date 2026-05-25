歌手の島谷ひとみ（45）が24日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演し、下積み時代からの「唯一の親友」の存在を明かした。高校生だった1997年に「第1回 THE JAPAN AUDITION」の歌手部門で合格して歌手への第一歩を踏み出した。「女子寮みたいなのを借りてくれて、春休みとか出席日数を合わせながら（東京と広島を）行ったり来たりして。高校卒業して本格的に上京っていう」とデビューまでの日々を回顧