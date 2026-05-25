ＤｅＮＡ・度会輶輝外野手が２５日、インスタグラムを更新。電撃引退したダヤン・ビシエド内野手の「送別会」の様子を投稿した。焼き肉店の前で撮影した記念写真では度会がビシエドに密着し、京田や松尾らの姿も。「ビーちゃん沢山の笑顔をありがとうございました！」と、涙顔の絵文字を付けてさみしさをにじませた。また、「ビシエドたくさんの笑顔をありがとう」とメッセージが記されたケーキを前に、笑顔のビシエド