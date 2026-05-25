日本サッカー協会(JFA)は25日、国際親善試合・南アフリカ女子代表戦に臨む日本女子代表(なでしこジャパン)においてMF浜野まいかが怪我のため不参加となり、代わってMF千葉玲海菜(フランクフルト)を招集することを発表した。南アフリカ戦は6月6日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで開催。正式就任となった狩野倫久新監督体制での初陣となる。