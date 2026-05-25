大東まみが、6カ月連続配信リリースの第2弾となる新曲「ごみはごみ箱へ」を6月3日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。 （関連：【画像あり】大東まみ、6カ月連続ワンマンライブシリーズ『交差点』第1弾公演より） 本楽曲について大東は、「いらないものは手放して、その分大切なものを両手いっぱい抱きしめて生きていきたい、そんな思いを込めて書きました。」とし、「手放すっ