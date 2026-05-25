日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は5月24日、公式Xを更新。桑木志帆(23)の快挙を報告した。 【画像】桑木志帆の船上ショットにファン悩殺大人の雰囲気漂う写真に「本当にセクシー」「モデルさんですか？」 JLPGAは「アルバトロス情報」と題して、ブリヂストンレディスオープンに出場中の桑木のショット動画を公開。「残り200ydsから4Uで放った一打がそのままカップイン」と説明した。ショットを決めた桑木も