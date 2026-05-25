山形県内では連日クマの目撃が相次いでいます。こうした中、クマに襲われ命を落とす事態も確認されました。 【画像】酒田市の山林で遺体発見 警察の調べで、今月５日に酒田市の山林で遺体で見つかった７８歳の男性がクマに襲われ死亡していたことがわかりました。 死因は切り傷による出血死で、遺体には全身に打撲の所見があり、上半身を中心に頭や腕に歯形や深い爪のあとがありました。 ■何があったのか これは今月５日午前