41年ぶりに来日したアメリカ・ハーバード大学の学生オーケストラが長崎市で公演を行いました。 演奏に込められたのは「平和への願い」。 被爆地の若者と共演し、ハーモニーを奏でました。 長崎市で公演したのは、アメリカの名門ハーバード大学の学生で構成する「ハーバード・ラドクリフ管弦楽団」です。 2年に1度海外ツアーを行っていて、おとと