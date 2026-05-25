【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1の川西拓実が5月25日0時に配信リリースした新曲「今日も満点で満天じゃない」のMVを公開した。 ■楽曲の世界観をより身近に感じられる映像に 「今日も満点で満天じゃない」は、メンバーセルフ企画「PLANJ」として、6月24日0時にリリースするソロオリジナルEP『Sketch』の1曲目に収録されるている楽曲。 川西自身が作詞作曲を手掛けた楽曲で、日常のなかで起