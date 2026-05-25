長崎港ターミナルビルでフェリーの乗り降りに使う連結型の通路が故障した問題で、25日午後から車両用の乗降口を使って乗船できることになりました。 22日に故障したのは長崎港ターミナルビルのボーディングブリッジです。 長崎と五島を結ぶフェリーの利用客が乗り降りするのに使う連結型の通路で、管理する県は油圧系統に異常の可能性があるとみて調査を進めています。 九州商船は