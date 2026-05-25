Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が25日、大阪・梅田で開かれた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）世界最速プレミア試写会にサプライズ登壇した。【写真】ビリケンさんをキュンとさせた？佐野晶哉本編初お披露目の上映後、松野家の6つ子たちを演じたAぇ! groupの4人と西村がサプライズ登壇。突然現れた主演に関西ファンは大興奮。どよめきと歓声が沸き起こった