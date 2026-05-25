阪神タイガース元監督の矢野燿大さんが女子野球新チームのGMに就任。練習体験会を取材しました。 （元阪神タイガース監督・矢野燿大さん）「野球の先輩として普段思っていること悩んでいること何でも喜んで答えさせてもらいます」 5月24日、高知県・室戸市に全国の高校・大学から集まった女子選手たち。 （元阪神タイガース監督・矢野燿大さん）「新しくできるチームなので、まず（高知・室