俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）の第7話が24日に放送され、最終回前に衝撃の展開となった。【動画】どうなる…ドラマ『エラー』「あんたを許したい」のシーン同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2