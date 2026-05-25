ロックバンド「LUNASEA」の代表曲が、小田急線秦野駅列車接近メロディーに導入されたことを記念した手形碑が25日、神奈川県秦野市のまほろば大橋でお披露目された。除幕式に今年2月に死去したドラムスの真矢さん（享年56）の妻・石黒彩（48）や兄の山田章雄さん（58）らが出席した。ボーカルのRYUICHI（56）を除くメンバー4人が同市出身のことから、昨年11月より同バンドの代表曲が小田急線秦野駅の列車接近メロディーに採用