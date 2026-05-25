G1「第35回寛仁親王牌」（10月9〜12日、弥彦）の出場権、シード権を懸けた「第73回全日本プロ選手権自転車競技大会」が佐賀県の武雄競輪場で行われた。ケイリンは山口拳矢（30＝岐阜）が優勝。寛仁親王牌初日の日本競輪選手会理事長杯のシード権を獲得した。23、24年の覇者が捲りを決めて2年ぶり3度目のV。「あまり考えすぎないように走った。何回も勝てているのはたまたま。1位でないと理事長杯に乗れないので良かった」。