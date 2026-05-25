きょう午後6時まえ、羽田発−福岡行きのスカイマーク機が、タイヤにトラブルが見つかったため羽田空港に緊急着陸しました。この影響で、羽田空港のC滑走路が一時閉鎖されていましたが、午後7時40分ごろに運用を再開しました。空港事務所などによりますと、午後3時ごろに羽田空港を出発した福岡行きのスカイマーク19便が、タイヤにトラブルが見つかったため、急きょ折り返しました。機体は「ボーイング737-800」で、航空機は緊急事