今年3月、東京・町田市にある民間の学童保育いわゆるアフタースクールで女子児童のスカートの中を盗撮したとして、当時勤務していた22歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは中島舞斗容疑者（22）で、今年3月、当時勤めていた町田市のアフタースクールで小学校低学年の女子児童のスカートの中をスマホで盗撮した疑いがもたれています。取り調べに対し中島容疑者は黙秘していますが、スマホからは児童のものとみられるわいせつな画