新体操経験者でアクロバットパフォーマンスを武器にした一卵性三つ子「佐藤三兄弟」が25日、8月5日発売のメジャーデビュー曲「DAISUKI」のサビ部分をTikTok（ティックトック）で先行配信した。今月16日に開催されたリリースイベントで同曲を初披露。イベント直後からファンの間で、インパクトのあるサビ部分のフレーズ♪サランがヘヨヘヨ、ロハがイフイフ、意味不じゃない――が中毒性の高い“やみメロ（やみつきになるメロデ