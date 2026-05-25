奄美地方では、26日未明〜昼前にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。今週は、本州付近も大雨と蒸し暑さに注意が必要です。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■奄美に線状降水帯の半日前予測26日未明〜昼前にかけて梅雨前線が奄美地方に停滞しています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、奄美地方では26日（火）にかけて雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。奄美地方