＜ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）2026レッドカーペットセレモニー＆オープニングセレモニー＞◇25日◇:MoN Takanawa: The Museum of Narratives今回からスタートした映画祭特集プログラム「カリナリープログラム：食の記憶」で上映される「私たちが麺処まろに通うまでに至った件」（小山巧監督）をプロデュースした、齊藤工（斎藤工＝45）が登壇。「目と舌で映画を味わって欲しい」とアピール