食事に気をつけているし、軽い運動も続けている。それなのに、なぜか下腹だけ変わらないと悩む人は少なくありません。40代以降は、脂肪だけでなく“姿勢”や“体の使い方”にも変化が出やすくなる時期。最近は、ただ体重を落とすよりも、「動きやすく整った体」をめざす考え方にも注目が集まっています。下腹だけが気になりやすくなる背景には、年齢とともに変わる“体の支え方”も関係しているのです。40代以降は“お腹まわり”に