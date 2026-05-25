やわらかく見えて、上品な印象も作りやすい“ベージュ”。特に2026春夏は、エクリュやグレージュなど、“淡くなじむニュアンスカラー”がトレンドになっていることもあり、ベージュ系アイテムを取り入れる人が増えています。ですが一方で、「なんだか顔色が悪く見える」「おしゃれなはずなのに地味になる」と感じたことはありませんか？特に40代・50代は、“ベージュの色味”によって、顔まわりの印象がかなり変わりやすくなります