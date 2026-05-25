調理家電などを展開するシロカは、圧力調理で2品を同時に作れる自動調理鍋「おうちシェフクッカー」新製品を発表しました。1人〜3人分の調理に対応した2.4Lモデル、高精細ディスプレイと操作ダイヤルを備えた5Lモデル、ダイヤルなし5Lモデルの3製品をラインナップしています。時短がかなう新機能「同時調理」（5Lモデルのみ）、そして介護食作りに役立つ特別レシピ「やわらか食」などで、子育て世帯や在宅介護の現場に向け、日々の