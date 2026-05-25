俳優の磯村勇斗が24日、インスタグラムを更新。有村架純に“盗撮”された様子を披露した。【写真】有村架純に“盗撮”された磯村勇斗磯村は23日、24日に静岡県静岡市で「第1回 しずおか映画祭」を開催。実行委員会の代表を務めた。同映画祭には、ゲストとして役所広司、戸田恵梨香、有村架純ら豪華俳優陣も登壇した。有村は登壇後、自身のインスタグラムのストーリーズにて「磯村くんが代表を務める第1回しずおか映画祭」と