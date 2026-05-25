元キックボクサーの魔裟斗さん（47）が2026年5月25日に自身のインスタグラムを更新し、競馬で大勝ちしたことを明かした上で、その的中額を報告した。この金額に対し、コメント欄では、「勝ち額がエグい」「凄い」などと驚く声が上がっている。魔裟斗さん「俺も初めての勝ちだからね」魔裟斗さんは24日、競馬で大勝ちする様子を自身のYouTubeチャンネルに投稿。動画の冒頭では、「賭け事で勝ったことないから、競馬とかね」と明かし